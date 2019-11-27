專欄：虛擬銀行的兩大難關 ／文：章濤

虛擬銀行透過互聯網提供服務，與傳統銀行客戶親身到分行、排隊、與投資經理見面等體驗不同，而透過收集和分析大數據，虛擬銀行更可就客戶背景如職業、收入、借貸紀錄等作分析，度身訂做更切合需要的投資產品，以及更好的風險管理；同時，比起花時間排隊取籌、填寫大堆表格和合約，網上辦理手續亦效率更高。銀行省成本，客戶亦能以優惠價格得到更合用的服務，無疑是雙贏，只是在現時政治氛圍緊張的背景下，用家多願意給予資料來獲取服務，存有一個極大問號。

網絡攻擊損失誰買單

當用戶願意將個人資料奉上，隨即衍生第二個問題。虛擬銀行的一切紀錄都化為數字，數據庫就會成了不法分子眼中的寶藏，或會透過網絡攻擊、勒索等來獲取當中資料，甚至存款。傳統銀行尚且會有員工、文件等作證明，而證監會亦就虛擬銀行訂下「存款保障計劃」，規定銀行一旦倒閉時的賠償安排；不過當事情都化成了電腦中的一串數字時，一旦出現斷網或網絡攻擊，卻又未倒閉時，用戶損失由誰來買單？以上兩大難題不但是虛擬銀行需要面對，作為用戶的我們亦要深思：究竟自己在私隱和網絡安全等潛在影響下，有多甘心願意去踏前這步，換取更切合自己的投資理財服務？特別是在現時之社會狀况下，以上問題的思考亦顯得更為關鍵。

單看表面，虛擬銀行以香港作試點似乎合情合理，但綜觀大局，這一實驗是否成功，決定因素或許不是市場，反而是政治局勢。

作者 章濤（UDomain 集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]