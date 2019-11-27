免先海外申請 「原授專利」下月引入

政府早前公布，《2016年專利（修訂）條例》及《2019年專利（一般）（修訂）規則》將於下月19日生效。知識產權署發言人稱，改革目的為確保制度切合現今需要，並推動本地創科發展。

短期專利設審查免濫用

新制最大特點是引入「原授專利」制度，專利申請人將可直接在港提交有效20年的「標準專利」申請，不再局限於現時「再註冊」制度所規定，須先在香港以外指定專利機關提交專利申請。其次，有效期8年的短期專利制度亦會改良，設立有關專利實質審查機制，以免被濫用。

科技大學技術轉移中心主任羅偉能稱歡迎新制度，期望未來在港申請「標準專利」保護技術或產品時更方便和直接。浸會大學知識轉移處主管、註冊專利價值分析師陳慶忠說，因新制涉及新做法，暫未知時間上是否能加快，但相信申請費用較現時相宜。他說作為貿易轉口港，相信完善的知識產權制度可助香港長遠經濟發展。

另外，香港律師會知識產權委員會委員陳曉峰稱，新制令香港毋須再依賴其他地區的專利制度，可自行審批申請，有助培育相關專才。

明報記者