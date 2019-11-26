【Emily】鄭則文譚香文成票王票后

若以得票比例計，屯門兆置選區嘅民主黨林頌鎧得票率最高，拎到5798票，大勝報稱獨立、得1623票嘅王加良，得票率高達78%。沙田博康選區、沙田區政嘅趙柱幫亦取得6421票大勝對手，得票率74%。

元朗屏山北 建制贏兩票

選情最緊湊嘅係元朗屏山北選區，獲建制支持嘅楊家安以2221票，險勝獲2219票嘅民主派素人羅庭輝，兩者只差兩票。羅庭輝喺facebook話核票過程倉卒，正積極考慮提選舉呈請。喺深水埗石硤尾選區，民主派素人冼錦豪得3235票，以10票之微力壓現任區議員陳國偉當選。

今屆區選得票最低嘅候選人，係出戰元朗元龍選區、無填到任何政治聯繫嘅周樂寧，只有7票。元龍選區由中大學生會前會長張秀賢以3177票，擊敗另一對手、現任元朗區議會副主席王威信當選。

票王鄭則文話，今次連續第6屆當選恒安選區，好感謝街坊信任支持，佢話一直好鍾意做民生工作，同唔少街坊關係唔錯；問到有咩取勝心得，佢話要盡最大能力，跟進同協助街坊關注嘅問題，做唔做到都要回覆街坊。

Emily亦同趙柱幫傾開，佢話今屆好多選民關注候選人嘅政治立場，同以往較多要求做好地區工作有分別，上任後會要求區會徹查警暴問題。