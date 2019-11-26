【Emily】祝賀「何已完」 街坊開香檳

何君堯：將佢哋變祥和

何君堯競逐連任屯門樂翠選區，以超過1200票之差被民主黨盧俊宇擊敗。佢前晚無現身投票站，但就喺公布投票結果之前，喺facebook宣布自己敗選，形容投票結果「翻天覆地」同「異常」。旋即有大批網民留言，例如「我真係恭喜你呀」、「好感動，真係天有眼」，又揶揄佢嘅區議員生涯已完結，稱呼佢為「何已完」。

票站公布投票結果後，大批人聚集歡呼，有人開香檳慶祝；歡呼聲劃破深夜嘅寧靜，居於美樂花園嘅住戶都聽到。何君堯後來更新fb帖文，話非常感動反對派排山倒海恭喜佢，能夠將佢哋嘅暴戾變為祥和，都唔係壞事。

噚日網傳有餐廳以42元優惠價提供「何已完飯」，送熱飲或凍飲，不過食客要「手執一葉」先可以用優惠。Emily打去光榮冰室求證，職員話係老闆諗出嚟嘅優惠，「何已完飯」係餐肉、火腿之類嘅碟頭飯，原價56元，𠵱家有七五折優惠。

噚日中午亦有過百人喺中環畢打街聚集同開香檳，慶祝民主派大勝，其間喺區選全軍覆沒嘅新民黨，主席葉劉淑儀出現，即被包圍喝倒彩，有人做拇指向下手勢，最後佢要由防暴警察護送搭的士離開。葉太後來解釋，話自己牙痛要去中環睇牙醫，點知遇到大批「和理Lunch」參加者。