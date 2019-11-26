遙控機場兩月兩遇竊 失7萬元零件

負責人稱零件二手價不高

昨早9時許，飛行場61歲負責人邵先生發現鐵閘被撬，貨櫃有被搜掠痕迹，約值7萬元遙控機零件不翼而飛，遂報警。警方接報到場調查，暫列盜竊，由元朗警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。飛行場上月3日亦曾遭爆竊，賊人掠走一輛約值8000元的電動三輪車及一批約值4萬元的遙控飛機配件。

負責人邵先生翻看閉路電視片段後表示，昨凌晨2時許有3名賊人分乘兩部私家車到場，先剪斷鐵閘外的鐵鏈及破壞部分閉路電視，至清晨5時再到場潛入爆竊。邵先生表示，場內約有30個貨櫃存放會員的遙控飛機。

邵續稱，昨共有4個貨櫃門被撬，但由於貨櫃內再有鎖頭，故賊人只成功打開兩個貨櫃搜掠。邵稱專業遙控飛機價值由5萬至10萬元不等，惟在二手市場價值不高，「玩舊晒無人要」，認為是鼠竊狗偷所為，因場地位置偏僻、沒有保安駐守，故賊人容易潛入。對於第二次遇竊，邵稱已向警方反映，稍後或會以協會名義去信警方促調查。