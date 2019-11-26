急救員：碧街60人跌倒疊5、6層

稱試救被困者 背中警棍

警方回覆上周一晚在碧街清場，有人逃走時在近油麻地港鐵站出口跌倒，警員即疏散人群，並安排救護及消防員到場，「救護員亦於短時間內到達協助」，「現場警務人員在救護人員到場前，為傷者初步處理傷勢，盡力協助所有救護服務」。警方重申有嚴謹的武力使用守則，警員使用武力時刻保持高度克制。

警：使用武力時刻高度克制

立法會議員毛孟靜昨安排6名義務急救員開記者會，其中一人稱當時示威者及警方在彌敦道及窩打老道一帶對峙，防暴警及速龍小隊突推進，部分示威者退入碧街，警方從後包抄，場面非常混亂，造成人疊人。她說碧街約有50至60人跌倒，疊成5至6層，有被困者面部發紫，不斷呼救，有人說手腳快斷，是她6月參與急救工作以來最恐怖一幕。

她當時嘗試拉出底層一名男子但不成功，背部一陣劇痛，轉頭發現速龍警向她揮棍，阻止她施救。她又稱事發至少有10分鐘，警方無救援，更驅趕消防員及義務急救員。

（反修例風暴）