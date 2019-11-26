藏雷射筆改裝傘 15歲男判更生中心 最長羈留9個月 律師稱將上訴

上月剛滿16歲的少年9月被捕後，一直還押壁屋懲教所。他昨日到庭，頭髮剪成平頭裝，不時望向旁聽席上的七旬父親。辯方大律師趙嘉銘稱，勞教中心、更生中心等一系列報告建議少年入更生中心，但他已扣押超過兩個月，望法庭判以即時釋放的刑期，以免耽誤學業。

官：示威中管有武器 嚴重威脅執法人員

署理總裁判官蘇惠德判刑時稱，少年有權表達訴求，但表達方式必須和平合法；任何人在示威中管有攻擊性武器，將嚴重威脅前線執法人員的安全、破壞社會安寧，及妨礙他人和平表達意見，因此要判處阻嚇刑罰。根據報告建議，少年體能上不適合入勞教中心，應判入更生中心。

患過度活躍症 夢想成滑板教練

報告提及少年因誤交損友，今年初曾吸食大麻，蘇官希望他在更生中心接受紀律訓練，可改過自新。至於少年患有過度活躍症，因此成績欠佳，蘇官寄望他不要氣餒，因為每個人有自己的天分。蘇官特別提到，少年熱中踩滑板和曾代表學校參賽，夢想成為滑板教練，寄語他守法和努力就能達成目標，可以回報父親的照顧。

有大狀函裁判官 提職能判刑原則

案件昨日甫開庭，蘇官表示從某執業大律師收到信件，當中提及裁判官的行政職能、處理保釋及判刑的原則。蘇官強調信中內容不涉及本案，亦已將副本抄送大律師公會及香港律師會，控辯雙方閱畢信件後表示無意見。

就更生中心對過度活躍症患者的支援，懲教署回應稱，所有懲教院所均有接受專業社工訓練的職員駐守，而由院所主管、醫生等組成的委員會人員，會跟進智障及肢體殘障的在囚者個案，以提供情緒支援及幫助他們適應院所生活。

蘇官早前作裁決前，將首項涉及雷射筆的控罪，由「藏有非法用途的工具」改為「有意圖管有攻擊性武器罪」，裁定少年兩罪成立。

【案件編號：TMCC700019/19】

明報記者

（反修例風暴）