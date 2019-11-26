民主黨願聘抗爭者 有當選者稱捐薪

立法會財務委員會約半年前通過區議員增加薪津項目，區議員月薪增至33,950元、非實報實銷雜項開支津貼為每月7690元；實報實銷開支則包括每月4.5萬元營運開支償還款額，即每年有103.7萬薪酬及津貼；另每屆有12萬元開設辦事處款額。

區議員每年薪津逾百萬

出戰東涌南、擊敗民建聯周浩鼎的王進洋，昨日當選後公開承諾，「第一時間捐了人工先」，明言會每月捐出最少1.3萬元薪金，盼能直接支援抗爭者，但仍在思考捐款模式，包括考慮聯同其他候任區議員一同捐款。

民主派政黨方面，胡志偉昨表示該黨有加入「良心僱主」平台，而若有抗爭者需要工作崗位，會很樂意招募，加上未來將新增不少議辦，定會積極跟進。至於會否作捐薪等資源承諾，他稱牽涉到區議員的生活需要，但若黨員能出任區議會主席或副主席，或會有額外酬金，會要求考慮如何利用有關資源支援運動所需。

梁家傑稱，該黨執委會已決定盡快邀請所有候任區議員出席「擴大會議」，並於會上討論坊間種種建議。該黨立法會議員譚文豪稱，不少當選者都曾向他表達冀能支援抗爭者，但因昨日尚未與所有區議員會面，故暫未清晰整體意向。

（反修例風暴）