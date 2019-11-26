非建制當選區議員理大外支援 市民佔路警未驅

鄺俊宇：留守者籲聲援勿硬碰

約60名非建制區選當選人昨午4時到尖沙嘴百周年紀念花園，促警方撤離理大，容許各方入校人道救援等，並發表聯署聲明，要求當局回應五大訴求。入夜後有人在科學館道聚集，聲援留守者。

新當選的范國威、鄺俊宇、黃國桐、陳劍琴及鄭達鴻則進入理大，在教育界立法會議員葉建源聯繫下，與兩名留守者會面。

張秀賢：如被捕信會獲體諒

鄺俊宇其後在facebook引述留守者說法，呼籲聲援者不要硬碰，理解營救留守者的心情「很迫切」，昨校內大致平靜，不願「手足」受傷或被捕。對於有網民期望當選人避免被捕及保住議席，當選人張秀賢表示要平衡選民意願，包括有聲音要求到理大救人，如被捕相信會獲諒解。

義工指留守者不信任人 割腕自殘

理大留守者愈來愈少，昨早有留守者向記者打聽區選情况，對於有人來聲援，他說不希望再有人受傷或被捕。昨帶牧師到校的周太表示，經Telegram聯絡到4名留守男子，留守者情緒波動、呆滯、對人極不信任，甚至抽筋；又有人難以安睡，她早前在校內放下有助安眠的香膏及消炎藥膏，有留守者取走。她認為留守者面對「人道危機」，呼籲警方撤離。

昨凌晨有兩名留守的城大學生在義工陪同下離開，登記身分後送院。義工形容他們陷恐慌，憂被捕後遭警方暴力對待，他們在衝突最激烈時留在校內一房間，但有一枚催淚彈射入房，二人「嚇到成個彈起」；另有人屢次逃走失敗感不安，僅靠乾糧維生，當中有人嘗試割腕自殘，義工估計留守者不論生理還是心理上都沒能力逃走，料昨有20人留守。

此外，昨晚科學館道的示威者突然衝向Hotel ICON，現場有人稱有警察在內辦婚宴，示威者不停指罵。社民連岑子杰在酒店門前嘗試調停，惟有小量示威者走入酒店大堂。其後，數名黑衣人在尖東橋口設水馬，橋上警員沒阻止，只以強光電筒照射，當選人謝旻澤勸黑衣人在議員離開理大前要維持現狀，因留守者不希望有衝突，黑衣人因此停搬水馬。

（反修例風暴）