警談判組入理大勸離 送院者不即拘 牧師憂留守者反應大 校方拒加入：各有各做

理大昨四發聲明 促警早日解封

據悉，警方「安全小組」有計劃今早入校，會派少於10名談判組警員。警方盼理大能派員加入小組，據了解，理大不會派人加入；該校上周起已派員入校游說，相信「各有各做」較為合適。教育界立法會議員葉建源表示，校方是理大的主人，期望校方今日能進場接管校園，盼警方不要進場，這才是好的解決方法。協助留守者的陳恩明牧師昨盼警方盡快讓理大接管校園，憂留守者對「警方入嚟」四字反應極大。

葉建源：盼理大接管校園 警不進場

昨午約60名新當選的非建制候任區議員到理大外聲援，發聲明要求政府勒令警方撤離、容許各方進入理大人道救援，及立即落實民間反修例五大訴求（另見稿）。對於警方安排談判組等入校游說，新當選區議員的張秀賢昨晚直言「無用」，因警方多次以語言侮辱留守者，相信他們不會信任警方；且警察身分敏感，留守者會害怕，「可能叫消防、救護去更好」。

張秀賢：警多次言語侮辱留守者

入校游說無用

校長滕錦光、校董會主席林大輝、常務及學務副校長陳正豪等7名理大高層，昨上午11時許發聲明，促政府立刻採取和平及人道方式勸喻和安排留守者離開，盡快解封校園，將管理權交還學校。至下午2時許，管理層再發聲明，表示中午曾見警方，再次要求必須採取和平和人道方式安排留守者和平離開，其中做法可以是登記身分證後讓他們離開。傍晚，他們第三度發聲明，向警方「嚴正要求」登記留守者身分證後讓他們和平離開。

管理層至昨晚11時多第四度發聲日，公布今日派多個包括教職員、專業輔導員、醫療人員、社工和保安同事等的小組入校，尋找留守者，並勸他們和平離開，盼警方早日解封校園，以便修復，令學校盡快恢復運作。

警：冀和平解決 理大自派小組入校

油尖警區指揮官何潤勝傍晚表示，警方談判組人員聯同中學校長、臨牀心理學家、社工、防止自殺機構、救護消防人員等組成「安全小組」，將入校園說服及勸留守者離開。他說仍在組織安全小組，「希望校方能派員加入小組」。

何又稱，至昨有1100人和平走出理大，當中300人未成年，相信校內仍有數十人留守。他說，如留守者有健康或醫療需要，警方會安排救護車，強調不會即時拘捕，只拍照及登記，以便跟進，強調行動是「醫療先行」，暫無清場死線。外界擔憂警員入校或刺激留守者情緒，何稱只是派小量談判組人員，重申目的是游說與勸喻留守者離校，「千祈不要誤會我們有任何拘捕行動」。

有警隊中人形容新安排「算是讓了一步」，料剩餘留守者的身體及精神狀况已非常差，盼不即拘捕能破僵局；又認為警方談判專家具經驗，若能接觸留守者，有助評估情况。

明報記者

（反修例風暴）

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