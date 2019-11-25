【Emily】真明星出沒注意 王詩撐黃絲 德嫻去拉票

王喜去美孚牛頭角西營盤荃灣多區

王喜話要選一個合適嘅人入議會，從來唔係「其他人嘅責任」，而係屬於自己嘅判斷，呼籲市民積極投票；又話只要候選人符合「講香港人話、聽香港人話」兩項條件，佢都會無條件幫手拉票，「如果佢唔係『講香港人話』嘅話，你點同佢溝通呢？」唔少街坊聽到之後都拍手叫好。

何韻詩第一次拉票獻袁嘉蔚

何韻詩噚日晏晝亦先後去咗南區、中西區幫民主派候選人助選，其中佢最先去田灣區為袁嘉蔚拉票，仲話「我未做過拉票嘅工作，第一次（拉票）就送咗畀佢（袁嘉蔚）」。之後佢亦去香港仔選區為黃銳熺拉票，同場遇上葉德嫻（Deanie姐）、王宗堯。

Deanie姐話已經去咗海怡、鯉景灣、炮台山拉票，兩人呼籲大家一定要去投票。入夜後何韻詩則去海怡西選區，同香港眾志秘書長黃之鋒一齊為林浩波拉票。

40幾香港藝人拍片叫「止亂制暴」

另一方面，官媒《人民日報》前日就喺微博發布一段名為《香港加油》嘅影片，有40幾個香港藝人現身，以廣東話呼籲「重建我們認識的香港」同「止亂制暴」等，參與嘅包括成龍、陳小春、惠英紅、王祖藍同埋容祖兒等。