三合一3D打印機 眾籌響頭炮全球熱賣 換噴頭轉功能 激光雕刻數控切割

明報記者 薛偉傑

深圳快造科技有限公司行政總裁陳學棟表示，最初於2014年萌生意念，想將3D打印、激光雕刻、數控切割3種不同功能放在一部設備之內。他發現3種設備的結構有相似之處，同樣需要將「功能執行頭」作水平移動和垂直移動，而控制「功能執行頭」移動的軟件，其實相差無幾。因此他設計出一部三合一設備，只需拆下「功能執行頭」換上另一個，就可切換用途，既省下硬件成本，更可節省很多寶貴空間。

2016年8月，他成立了快造科技。2017年3月中，公司發表第一代3D打印、激光雕刻、數控切割三合一設備Snapmaker Original，只要拆卸和安裝4粒螺絲，就可以隨意更換「功能執行頭」切換用途。Snapmaker Original在Kickstarter上眾籌預售，瞬即獲得不少外國科技網站報道。45日內獲得5050人支持，籌到227.7萬美元（約1776萬港元）。當時，快造科技全公司成員只有幾人。同年11月，產品付運給眾籌支持者之後，Snapmaker Original再以大約799美元（約6232港元）在全球零售，至今累積賣出3萬多部。公司銷售經理佘娜表示，銷量足以收回研發成本有餘。

今年5月初，該公司再發表第二代產品Snapmaker 2.0。陳學棟表示，Snapmaker 2.0除了有3款不同尺寸型號，與Snapmaker Original相比亦有改進。例如舊型號若打印中途遇上耗材用完或意外停電，用戶必須由零開始重新打印，未完成的打印物就會變成廢物；Snapmaker 2.0預計到這種意外發生，容許用家添加耗材或者恢復電力時繼續完成打印工作，其3D打印功能頭冷卻系統部分亦經改良。

另一大改進是，Snapmaker 2.0的激光雕刻功能頭內置鏡頭，可掃描立體物件。用戶若只想用激光雕刻功能複製物件，可待掃描完成即時激光雕刻，毋須懂得專業3D圖像軟件。Snapmaker 2.0的觸控操作屏幕亦增大至5吋（第一代為3.5吋），控制系統亦改為以Android為作業系統，令其控制功能更多。

Snapmaker 2.0各型號預期零售價介乎1199美元（約9352港元）至1799美元（約14,032港元）。在Kickstarter眾籌時，30日內已獲7388人支持，籌得金額達785萬美元（約6123萬港元）。

定位中階機 售價低於2000美元

佘娜認為，市場受落是因為「創客」（Maker）不單需要「增材製造」技術的3D打印機，有時也會用到屬於「減材製造」技術的激光雕刻機及數控切割機。而且，在定位和性價比上，該公司的產品也較少競爭者。

她指出，以3D打印機來說，大多數生產商不是專攻500美元或以下的低精度產品，就是2000美元或以上的高精度產品。而該公司則中間落墨，專攻500美元以上、2000美元以下這個較少廠商競爭的價位，在精確度方面勝過低檔的3D打印機（其產品的3D打印功能的垂直解像度為0.05mm），兼且以三合一功能來作號召，提供具吸引力的性價比。

創客文化濃厚 美加德國熱銷

透過在Kickstarter上眾籌、大量網上廣告，以及參加多個有關科技和教育的展覽（美國的CES、香港的環球資源移動電子展、美國ISTE教育展等），該公司已在全球建立了60多個分銷商的分銷網絡。若以市場來劃分，現時美國的銷量最高，德國第二，加拿大第三。相信和這幾個國家的創客文化和氣氛較濃厚有關。