HKFP攝記踢保獲釋 稱保留追究警方權利

促警展證件被捕 指警未道歉

韋智達律師行昨在facebook交代May上月被捕後最新情况，稱她當日與另一新聞工作者採訪期間，因戴上防毒面罩，被防暴警要求她除下面罩及展示記者證，當時該警員戴上面具，身上沒任何辨識警員身分的標籤，May遂要求該警員先出示委任證她才展示記者證，惟該警員拒絕，並以執行職務為由再次要求May展示記者證。May遵從，及後一群蒙面防暴警員到場，再次要求May出示身分證，May多次要求警員出示委任證，警方終以阻差辦公、拒捕等理由拘捕，並拘留9小時至翌日（10月28日）早上獲准保釋。其時《禁蒙面法》仍生效。

韋智達律師行表示，May於11月22日向警署報到時「踢保」，拒絕承認任何罪名，獲警方無條件釋放；並稱警方未有就拘捕和扣留一事向May道歉，她會保留向警方提出民事訴訟的權利。

（反修例風暴）