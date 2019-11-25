被圍8天 留守者「失語」拒食 料仍有30人 促理大游說警解封

明報記者

昨晨理大校內未見留守者蹤影，氣氛冷清。記者於創新樓內水槽、電機房狹小及昏暗的空間，發現有毛氈及枕頭，旁邊亦有乾糧及食水，相信有人曾待在該處。

水槽電機房現枕頭糧水 料曾藏匿

兩名留守者下午4時會見傳媒。留守者Ron（化名）估計校內尚有約30人，他引述社工及不同消息稱，留守者長期處驚恐狀態，有人拒絕進食，甚至無法說出完整句子，失去語言能力。他說留守者害怕校內有臥底，故匿藏於不同地方，以乾糧充飢，要由社工主動接觸及送餐才願意進食。

憂匿處曝光 清晨4時才睡

20歲留守者阿翔（化名）說，被困8天期間終日提心吊膽，恐被發現其藏匿處，每天清晨4時才能入睡，認為在理大的留守者日後會留下很大創傷。

昨日為區議會選舉投票日，阿翔強烈譴責警方圍堵校園，令數十人被剝奪投票權利，並呼籲警方停止包圍理大。他又代表留守者促請理大校方與警方協調，並為留守者安排醫護或心理治療。

心理學家「洗樓」施援

昨午3名紅十字會心理學家抵達理大，其中一人稱從各方消息得知留守者現情緒困擾問題，到現場提供情緒支援服務。她說，不掌握留守者位置，會駐守課室或「洗樓」接觸留守者。香港中學校長會主席鄧振強、港大法律學院首席講師張達明亦先後到理大接觸留守者。

留守浸大的傳道人昨晚在Q座一樓層發現一名男子，稱對方能完整對答，過去數天亦有進食，該男子在社工多番游說後終願離開，在社工陪同下昨深夜乘救護車送院。

警務處長鄧炳強昨午亦到理大出入口登記區巡視，與在場警員交流約10多分鐘後離去。警方連日封鎖理大及附近一帶道路部分路段，包括暢運道、康莊道、漆咸道南等，截至昨日仍未完全解封。

警重申盼和平靈活解決

本報昨向警方查詢有關駐守理大一帶的警力有否減少及何時解除封鎖線，警察公共關係科以部署屬警方行動細節為由不公開。據了解，警方現時未有計劃撤離。警方傍晚發文重申希望以「和平方式」及「靈活彈性」兩大原則解決事件。

（反修例風暴）

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