新東3雙料議員爭連任區會

劉國勳：信心OK

劉國勳循區議會（第一）界別晉身立法會，區選議席對他關鍵。今屆遇上新同盟女將林淑菁挑戰，劉國勳說會盡力拉每一票，而每一個支持都是市民對他過去工作的認同。劉說其辦事處遭受破壞，近日落區時，街坊都問他「是否仍可以選舉、是否安全」，亦有市民稱「你一定要贏」。劉說現時落區拉票情况大致理想。

林卓廷：別看輕建制派動員力

林卓廷認為自己選情有隱憂，有街坊形容對最近的衝突「有點攰」。他說其選區上水市中心直接受反修例運動影響，當區發生很多衝突，亦有反水貨行動，加上一名清潔工不幸在當區被磚擲中死亡，故估計選情受到較大影響。

林說，傾向保守的市民本來或因反修例運動而拒投建制派，但近月局勢或令他們重投建制陣營。他強調年輕人和民主派的支持者不會轉軚。林強調自己4年來地區工作無間斷，認為其社區民生服務不輸他人，但是次選舉是政治表態，反映居民如何評價反修例運動，以及他在運動的角色。他稱不要看輕建制派的動員能力，不認為民主派可輕易大勝。

范國威：一打三前所未有

新民主同盟范國威今次第五度出戰西貢運亨選區，此前未曾落敗，是當區的長勝將軍。今屆面對一打三局面，他形容是「前所未有」。

他說其他對手都是在報名後期才落區宣傳，認為對手們不是志在分薄他的票源，而是要令他無法跨區為黨友站台。他對選情持審慎態度，料年輕人會積極投票，同時社會兩極化，亦會刺激泛民和建制支持者積極投票，認為建制派亦會積極表態，因此不能輕敵。

（2019區選）