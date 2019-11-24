目前只少建制派一席 民主派沙田多撞區 翻盤有暗湧

明報記者 楊康琪 何宛兒

公民力量料沙田維持均勢

建制派方面，早年與新民黨結盟的「公民力量」多年來盤踞沙田，被視為地區根基厚，但公民力量上次選舉在新界東大敗，失去5席，只能保住8席。今次公民力量派出14人出戰沙田，能否收復失地將是其中一個看點。對於能否保住沙田8席，甚至有所增長，公民力量主席潘國山只稱希望維持社區服務，不想終斷。他又說，今次整個政治氣氛令選情難以判斷，守住「基本盤」支持者有難度，鼓勵兄弟做好地區工作。問到泛民在沙田多區「撞區」，會否令建制派漁人得利？潘不認同，形容似乎兩陣營的選民都心中有數，難出現分票。至於民主派能否在沙田區翻盤，潘估計新一屆議席分佈變化不大，一樣是建制泛民「一半半」。

民主派要「光復沙田」 至少再多3席

民主派在上次區選中，沙田區取得19席，與建制派分庭抗禮，但因該區有一席當然議席屬建制派，令建制佔優。新一屆沙田區增至42席，包括一個當然議席，換言之泛民若要「光復沙田」，除了要保住現有19席，還需至少再進帳3席。不過，在當區包括帝怡、大圍、錦濤、瀝源等皆有民主派候選人「撞區」，或令建制派得利。

民主黨新東支部副主席莊榮輝說，沙田區議會翻盤的隱憂在於該區有不少屋邨和屋苑，有利「蛇齋餅糉」發揮效力。被問到撞區會否有影響，莊說有些撞區的區域經過初選，冀市民集中票源支持獲民主動力推薦的泛民候選人。他說當下市民不滿政府和「保皇黨」，一般而言會對泛民有利，不過他說：「持續的暴力事件的確令市民不開心，亦影響大眾的收入和日常生活，我們認為矛盾的源頭是在政府，選情會反映市民是否認同這個看法。」

民主黨：持續暴力確令市民不開心

新界東另一個焦點是西貢尚德選區，當區現任區議員是工聯會簡兆祺，對手是民主派李嘉睿。在2016年立法會新東補選中，該區被視為本土民主前線梁天琦的票倉。近月反修例風波中，當區發生多次嚴重警民衝突，科大學生周梓樂亦在尚德停車場墮下身亡。李嘉睿說反修例運動期間，當區遭遇極多衝突，包括大批防暴警察拘捕街坊和射催淚彈等，故他和對手的選舉部署亦被打亂。

被問到民情有否因近日衝突改變，李嘉睿說，警暴問題挑動中間派選民的情緒，但衝突亦導致區內巴士服務暫停、港鐵早收車，故不同政治光譜的市民都「生活得不開心」，這種情緒減低了街坊投票意欲。

不過，李提到最近落區工作「好做了」，稱自己未被「狙擊」，相反其建制派對手落區時會被街坊咬牙切齒地追罵。簡兆祺表示不太想接受訪問。

潘國山參加沙田田心選區，同區候選人是曾杰；莊榮輝出選西貢都善選區，同區候選人為李栢棠和張展鵬。

（2019區選）