聯合國毒罪辦主任 前一哥曾偉雄落選 埃及社會團結部長出任

瓦利扶貧婦女工作經驗豐

聯合國秘書長古特雷斯於當地上周四（21日）在UNODC官方網站公布，將委任埃及社會團結部長瓦利出任上述職位。網站提到，瓦利在可持續發展、減少貧窮、婦女及青年等工作有逾30年經驗；她並於2014年擔任埃及社會團結部長，推動全國禁毒措施，並精通多國語言。

本報記者透過短信向曾偉雄查詢落選一事，他回應稱，感謝國家的提名，在過去數個月競聘期間，有機會展現國家和個人希望透過聯合國毒罪辦這崗位，推動全球禁毒、滅罪、反腐和反恐合作的決心，以及支持聯合國推動多邊合作、造福人類的目標。

曾偉雄：祝賀瓦利當選 感謝國家提名

曾偉雄表示祝賀埃及候選人當選，並期望她能成功帶領毒罪辦的工作。他亦說，個人將以國家禁毒委副主任身分，繼續在國家國際禁毒執法合作領域努力。

今年6月，中國外交部公布提名曾偉雄競逐上述職位。當時外交部發言人耿爽表示，這是中方堅定維護多邊主義，支持聯合國工作的具體體現。

至9月，美國共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）曾要求特朗普政府，阻止曾偉雄競逐；他表示，中國企圖在國際組織增加影響力，以推動其議程，又稱聯合國不應讓「一個有在香港推動中國打壓往績的人」擔任領導層。

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