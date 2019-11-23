【Emily】話可憐理大留守者要食包 警曲線炒熱生命麵包情懷

個警察一開始講話「我真係覺得你哋好垃圾，做又做唔掂、做又做唔好。我睇你哋唔起呀，唔係因為我同你政見、立場唔同，係因為你哋做人冇原則、冇底線、冇承擔、冇責任感，同埋冇腦啊。」講講吓，佢話：「你要食嗰啲冰冰冷冷嘅生命麵包，你鍾意食，無所謂嘅……陣間我夠鐘收工，我有第二班警察接我，你哋就食生命麵包，我就上深圳食海底撈，諗起都正啊！又可以飲冰凍啤酒！」

嘉頓曾為抗日軍人趕製軍糧

喺海底撈同生命麵包之間，唔少網民都揀生命麵包，又有人問「其實嘉頓可唔可以告佢（警察）？」不過，入過理大嘅人話見唔到生命麵包，反而見到好多豬扒、腸仔。

生命麵包係本地牌子嘉頓嘅老牌產品，根據嘉頓網，1937年抗日戰爭時，嘉頓試過連續7日24小時不停趕工，為軍人製作20萬磅勞軍餅乾。呢段歷史真係鮮為人知，但細細個食生命麵包做早餐就係唔少人嘅回憶，仲有網民噚日專登買生命麵包做早餐，話要回味一吓粗粒花生醬搽麵包。

至於抗警暴嘅同路人，就緊係「和你食」，港人日程表嘅「和你lunch」已變「和你食包」，話要畀警察知道食麵包唔可恥。