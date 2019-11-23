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港聞
2019年11月23日星期六
港聞二
選前再搬一票站 警明高調巡邏 連登仔宣言不破壞選舉 一日5000讚好
票站附近後巷檢74疑汽油彈 浸大宿舍檢近500支
學者料投票率創新高
街坊收不明信息：泛民候選人「偕勇武裝修」
候選人稱票數難料：多了年輕人關心 亦有長者煩厭動盪 上屆多區輸數十票 泛民寄望中西南區
咬甩耳後首擺街站 趙家賢籲選民勿因懼怕暴力不投票
自動當選爭連任有信心 區議員：居民已忘記反修例
父姦親女囚15年 官斥禽獸不如
當值警偷證物勞力士囚10月 官稱「不涉違反誠信」減刑
漫畫
【Emily】話可憐理大留守者要食包 警曲線炒熱生命麵包情懷
【Emily】拍片《知多D》 政府闢謠變吸嬲
【Emily】因女王之名 伊中學生函伊利沙伯
【Emily】入獄變黑實 邵家臻愛上曬太陽
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【明報專訊】（請看附圖）（尊子休假，黃照達代筆）
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選前再搬一票站 警明高調巡邏 連登仔宣言不破壞選舉 一日5000讚好
票站附近後巷檢74疑汽油彈 浸大宿舍檢近500支
學者料投票率創新高
街坊收不明信息：泛民候選人「偕勇武裝修」
候選人稱票數難料：多了年輕人關心 亦有長者煩厭動盪 上屆多區輸數十票 泛民寄望中西南區
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