父姦親女囚15年 官斥禽獸不如

事主自責破壞家庭 患創傷後遺症

根據事主心理報告透露，她患創傷後遺症，情緒有時失控，影響睡眠，亦不願與人交往，事件導致其家庭破碎，她仍怪責自己破壞家庭，目前已單獨居住，自覺不是家庭成員，有需要接受心理治療，奈何 「外人只能深表遺憾，冇咩處理到」。

事主求情信語帶雙關：

畀父親與其他親人早日團聚

法官李瀚良表示，被告家人依然相信他清白，顯示他顧家、受兒女愛戴；惟本案的環境證據充分，只是家人視若無睹。李官續稱，事主替父撰求情信透露，「畀父親一個重新做人，與其他家人早日團聚的機會」，慨嘆信件內容「語帶雙關，令人唏噓」，批評被告嚴重違反父親的責任，「竟然忍心下手，行為極度卑鄙」。

李官讚揚老師果斷介入，稱事主在如此家庭環境下，很難保護自己，老師揭發事件才不至造成更嚴重的後果，行為令人感動佩服。

被告向事主稱：因為媽媽老了

控方案情指出，被告與妻子在內地誕下3女1子，事主X排行第三，一家至2007年移居香港。首次性侵發生於2015年6月，被告趁16歲的X溫習期間，從後非禮並強姦她，X一度問父親為何這樣做，被告則回應「因為媽媽老了」。

被告食髓知味，其後再企圖強姦X，惟因X哭得太厲害而強姦不成，之後仍10至15次要求X為他手淫。最終X前年告知老師遭父性侵，至去年9月再遭被告侵犯時，才表明意願意報警。

【案件編號：HCCC79/2019】