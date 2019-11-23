自動當選爭連任有信心 區議員：居民已忘記反修例

在城市花園出任區議員多年的許清安，上屆自動當選，今屆則有素人仇栩欣、獨立候選人樊熙泰挑戰。許清安接受本報查詢時稱，從街頭反應看來，今次選舉為多年來「最有信心一次」，不少街坊主動表示會支持他。他稱作為獨立候選人，反修例風波的衝擊相對其他建制政黨為小，並稱現時居民已忘記「反修例」，只記得暴力問題，「許多居民稱，絕不可讓暴力進來」。

仇栩欣說選情見艱難，形容區內「深紅」，對手經驗豐富、有鐵票優勢，加上有街坊稱會擔心票站安全問題，明言已要告急。仇栩欣早前先後被捕、遇襲，她估計或有「同情票」，但估計不會太多，她解釋區內家庭不少，有居民的子女與她年紀相若，舉例有「媽媽輩」曾稱聽聞她遇襲，會投她一票。

工聯會立法會議員郭偉强上屆於東區和富自動當選，今屆面對素人陳嘉陽，及主張「民生永遠優先」的保民聯林斯嵐「夾擊」。郭偉强形容，區內支持、反對的聲音都較以往強烈，對自己近年的工作有信心，但市民對社會氣氛的想法如何，他未必能掌握。

素人「有信心」 盼改變紅區

陳嘉陽說選情必然艱難，他稱郭偉强在區內樁腳甚多、地區組織，形容不明朗因素甚多；但強調「信心一定要有」，冀趁當下社會氣氛令北角、炮台山一帶「深紅」區出現改變。本報曾聯絡林斯嵐，但未獲回應。

（區選前哨戰）