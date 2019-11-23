咬甩耳後首擺街站 趙家賢籲選民勿因懼怕暴力不投票

趙家賢受訪時表示，遇襲當日原欲完成選舉郵遞，最終卻未能寄出；雖然明天是選舉日，他預計自己不時會因暈眩而需稍作休息。

趙家賢說，相信街坊理解他的處境，但只怕選民因恐懼而不敢投票，「面對暴力威嚇，更要投票去顯示港人的民間訴求」。當區另一候選人為經民聯丁煌，本報至截稿前未聯絡得上。

本月初一名男子在太古城因政見不合襲擊市民，趙家賢制止時遭兇徒咬甩耳廓，他接受訪問時憶述，那刻痛楚如同刀割：「被咬一刻，行兇者大力扯脫（耳廓）的聲音，我永世都會記得」，他說當時幾近休克，等候救護車期間，急救員不斷拍打其面部以確保他清醒，鮮血不斷流到衣服上。

趙：扯脫耳廓聲音 永世記得

兇徒只咬了一口，趙家賢的接駁手術卻縫了35針，術後每日數度注射抗生素，連帶左肩也因而腫痛，但耳廓部分仍然壞死，造成永久性創傷。耳朵是神經線密集之處，至今他不時仍覺傷口陣痛、麻痺，亦因失去耳廓包圍，常聽到後方傳來的聲音，也會因左右耳聽到聲音不平衡而感頭暈。他不時需服用止痛藥，並引述醫生預計，痛楚未來還將持續3至4個月；但亦有極端例子，終生都覺疼痛。

稱無法恐懼太多 「我是公職人員」

回望遇襲情節，趙家賢說直至手術後才看到事發片段，看時心情竟然平靜而不覺恐懼，「我是為保護市民而受傷，無法恐懼太多，但若我代入（遇襲）那兩夫婦，行街時也有人因政見不同而被刀捅，他們才更無辜。」他說亦會反思改善之處，舉例如果知悉對方有意攻擊耳朵，便會選擇蹲下解圍，「但我有責任，他（兇徒）想攻擊市民，當然要保護，我是公職人員呀」。至於案件進展，他預計將於區議會選舉過後，才帶同律師錄取口供。

（區選前哨戰）