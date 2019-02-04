候選人稱票數難料：多了年輕人關心 亦有長者煩厭動盪 上屆多區輸數十票 泛民寄望中西南區

明報記者 邱榕瀅

泛民誓師高呼「南區不藍」

現時南區17個議席中，民主派僅佔5席、其他12席均為建制派，意味民主派今屆至少要多取4席，才能扭轉局面。南區民主派參選人早前在誓師大會中高呼「南區不是藍區，議席過半，南區不藍」。參考2016年立法會選舉票數，僅2區的建制派得票高於非建制派。

翻查上屆區選資料，泛民在6區票數輸多於300票，但部分選區差距甚小。在華貴區，建制派僅以47票之差勝出；在華富南，民主黨黎熙琳更只輸3票。黎熙琳表示反修例風波對其選情「有得亦有失」，一方面多了年輕人關心社會，但亦有長者感失望或煩厭，舉例有本來友好的街坊因近日事件，拒絕與她談政治；但亦得到許多年輕人打氣，票數增減仍難料。

上屆險勝黎熙琳的歐立成今屆交棒予民建聯黃才立，黎相信自己無轉區或有優勢，但難料對手可承繼多少現任議員網絡，只能籲選民「擦亮眼睛」；被問到會否期望南區過半，她稱若能正常投票，「嗌得（口號）的，當然相信」。本報亦曾聯絡黃才立，但他婉拒受訪。

中西區多取3席 泛民過半

中西區方面，參考2016年立法會選舉數字，15區中僅3區建制派得票高於非建制派。該區區議會現時民主派佔5席、建制派佔10席，意味民主派多取3席即過半；翻查上屆資料，有3區均是民主派以200票內差距落敗。

參選正街的民主黨張啟昕上屆僅以33票敗給對手李志恒，兩人再度對決，張啟昕稱對地區工作有信心，加上區內新登記選民一半為35歲以下，「會有點希望（當選）」，但稱亦有隱憂，舉例區內街坊多習慣乘港鐵出行，近日港鐵一旦停駛，或會出現怨言。她估計若投票率達近六成，選情會較樂觀。李志恒則稱難評估選情，擺街站反應不俗，支持者亦曾向他反映近日通勤受影響，但他稱難以評估年輕人的反應，亦難言民主派得到多少政治支持。

對於區議會會否有望翻盤，張啟昕亦稱「有點希望」，因5名該黨現任區議員地區工作基礎深厚；部分民主派參選人亦在區內深耕數年，料能獲政治票以外的地區工作票。

張國鈞：信心一半一半

此外，身兼行會、立法會及區議員的「三料」議員、民建聯張國鈞在西環競逐連任，他上屆以113票之差擊敗對手，今屆對手換上維多利亞社區協會彭家浩。張國鈞稱信心「一半一半」，因今年社會環境令很多選舉工程都無法進行，但他自言堅持每日開街站，亦有很多街坊表明支持。彭家浩亦稱勝選信心「一半半」，他稱政治牌未必能令民主派大勝，也要看地區政績，強調只能盡力做好地區工作。當區另一候選人黃美𡖖並未提供聯絡電話。

（區選前哨戰）