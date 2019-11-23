稱屬政治表態 兩陣營迫切參興

嶺南大學公共管治研究部主任李彭廣昨早接受港台《千禧年代》訪問稱，反修例風波引起的政府管治手法、示威者暴力和警方武力使用等問題，都引起極大爭議，亦令社會對立情緒高漲，張力達到極點。他認為是次區選不止純粹涉及民生，而是政治表態，雙方陣營支持者會有迫切需要投票，預料投票率有望創歷屆區選新高。

李彭廣指出，民主和建制兩大陣營堅實支持者的選票相當穩定，「深黃」和「深藍」選民不會因近月爭議而改變選擇，料勝負取決於三至四成游離選民。

民調：45%選民主要看立場 24%看表現

香港研究協會在本月11至17日進行有關區選民調，以電話隨機抽樣方式訪問1457名18歲或以上市民，當中1354人是選民。民調結果稱93%受訪者會投票。59%受訪者認為是次選舉氣氛濃厚，普遍受訪者（51%）相信選舉可如期明日舉行。但對於選舉是否在公平公正下進行則持不同意見，38%受訪者認為區選「是」在公平公正下進行，39%認為「不是」。

45%受訪者稱選擇候選人最主要考慮因素是其政治立場（45%），其次才是過往工作表現（24%）和政綱（21%）。協會認為，有關結果反映今次區選是反修例風波以來首場全港選舉，故選民增加了對候選人政治取態的考量。

（區選前哨戰）