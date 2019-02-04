票站附近後巷檢74疑汽油彈 浸大宿舍檢近500支

現場為旺角洗衣街233號一條貫通洗衣街與花園街的後巷，昨午3時許，有人發現後巷放有多箱懷疑汽油彈，部分被雜物遮蓋，遂報警求助。警方接報到場將後巷出入口臨時封鎖，身穿防暴裝警員持盾牌在巷口戒備，不讓任何人走近。探員在後巷拍照後，將4紙箱共74支懷疑汽油彈及1箱沒有注入液體的玻璃樽搬上警車，暫列檢獲證物案件處理，交由旺角警區刑事調查隊跟進。據了解，檢獲懷疑汽油彈由不同款式玻璃樽製成，樽頂纏有白布及透明膠紙。檢獲懷疑汽油彈的後巷，與區選E14旺角東投票站（界限街一號體育館）相距約50米。

周一凌晨5人搬7箱物件入後巷

發現懷疑汽油彈附近的閉路電視片段顯示，周一凌晨4時42分，一名深色衫褲男子行至洗衣街巷口停步，似是撥電話及發信息。約2至3分鐘後，深色衫褲男子行出行車線揮手示意，先後有最少5輛私家車及一輛客貨車駛至停在第二排，約有5名男子分別將7箱物件及數柄雨傘搬入行巷，放下物件後再急步走至車輛方向，最後有一名男子帶着手抽物件步向後巷，但突然折返回車輛，車輛約於凌晨4時49分駛離。

周一晚3人曾整理 街坊勸搬走

另一閉路電視片段顯示，周一傍晚6時38分，3名淺色上衣、深色背囊男子走進行巷，曾整理紙箱內物件，其後往花園街方向離開。有街坊表示，周一傍晚見到3名男子在後巷，曾以該物品有火警風險為由，勸喻他們將物件搬走。

有獲悉票站附近後巷發現懷疑汽油彈的已登記選民表示，不太擔心投票期間安全問題，相信不會有人針對個別選民作施襲目標，若工作時間許可，周日必定到票站投票，但事前會多留意新聞，以了解票站是否如常運作。

另外，浸大保安員昨午於學生宿舍消防入水掣位及附近發現懷疑汽油彈，遂向消防處求助，其後交由警方跟進。據悉共檢獲近500支懷疑汽油彈。

（區選前哨戰）