選前再搬一票站 警明高調巡邏 連登仔宣言不破壞選舉 一日5000讚好

移址5站原在大專 消息：近日局勢下不宜

選舉事務處昨公布，經風險評估後，屯門富泰選區位於嶺大郭少明伉儷樓的投票站，需更改至屯門慶平路1號的興德學校，兩地址相距約5分鐘步程。選舉事務處表示，會向當區選民發出手機短訊或電子郵件，並在富泰邨內適當位置張貼告示，通知有關改動。早前宣布因安全風險而更改地點的4個票站，原本亦在大學內，政府消息稱，當局是因應近日局勢，評估大學校園不宜成為票站。

有關區選日安全，警務處長鄧炳強昨認為警員在票站內外出現，可令市民感覺更安全。他說警方明日會因應不同風險評估，在不同票站安排不同人手，並已為可能出現的情况準備不同預案，當有事發生可即時應變，但他沒透露詳情。

有網民前日在連登討論區以「連登共同宣言：1124絕不破壞選舉」為題發帖，稱「為了光復香港，1124絕不破壞區議會選舉，一定親身投票。1124，香港人，投票！」一日獲近5000人讚好。民主黨主席胡志偉盼各方克制，見連登有帖文叫大家專心應付選舉，令這幾天社會有平和氣氛，他不希望有事情破壞選舉。

傳3小時後停止即開票 選舉處：絕無此事

近日有傳言稱，投票站若在區選投票日開放首3小時後無法繼續運作，當局會以投票首3小時的選票數目計算選舉結果，呼籲選民早上投票。選舉事務處昨發稿澄清「絕無此事」，強調不會在選區整個投票未完成前計算該選區選舉結果。

發言人表示，整個投票時數維持在15小時，若某投票站因突發事件無法運作，而投票可於1.5小時內恢復，該投票站的開放時間會於同一日作相應延長；但若投票站未能於1.5小時內恢復運作，該投票站的投票會押後至後備投票日（12月1日），如需押後，票站主任會把已上鎖及封妥的投票箱及一切相關文件，在候選人或代理人的見證下妥為封存。

發言人強調，明日已領取選票的選民，選舉事務處會在選民登記冊將該選民的記項劃線以茲識別，故選民不能在後備日重複投票。

24名民主派立法會議員昨去信政制及內地事務局長聶德權，要求詳細交代有關暫停或押後選舉期間的選票封存及保管事宜，包括如需封存已投的選票，是否封存於投票箱，有何措施確保裏面選票絕對不會被修改、遺失、增加或減少等。

明報記者

（區選前哨戰）

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