【明報專訊】前香港民族黨召集人陳浩天上年出席香港外國記者會(FCC)演講一事,令呢棟建築物成為風眼中心。Emily留意到,全國政協副主席、前特首梁振英(CY)將於下周四(28日)出席FCC演講,主題係「中國70年及我看未來」(China:seventy years and my vision for the future);簡介提到,中國慶祝70年國慶,CY會喺演講中反思民族嘅成就,以及佢對未來嘅睇法。