安老培訓「保證來港就業」 112人疑受騙 涉款300萬人幣

事主三分之二內地人

3人繳20萬學費

來自廣西的鍾先生（化名）說，去年11月經香港友人介紹上課，稱有本港中介公司提供長者護理培訓，及招收聘內地人來港任職護理員，月薪約1.3萬港元，包住宿膳食，5日課程收費4萬人民幣，受訓後將獲頒證書及安排簽訂僱傭合約。中介聲稱保證半年內為學員安排在港工作。鍾認為來港工作機會難得，遂與3名親友繳付20萬人民幣學費，並持旅遊簽證來港受訓及簽約，去年底至今未曾收到任何工作安排，懷疑受騙。他說20萬人民幣是家人血汗錢，部分由借貸所得，冀討回學費。

本地學員曾女士稱，去年8月經友人介紹上課，學費1萬港元，事後公司曾一兩次聯絡她，聲稱有散工機會，但她認為工作地點離家太遠而拒絕。她展示本月與學員到涉事公司查詢的照片，公司當時已人去樓空。

行政會議成員兼安老事務委員會主席林正財表示，現時本港的外地（包括內地）護理人員均經「補充勞工計劃」申請來港，且只限私營院舍，提醒內地公眾留神。另據入境處資料，非本地人如因僱傭工作關係（不論有薪或無薪）來港進行等同在職訓練、內部調派或實習活動 ，均須申請受訓簽證或進入許可，持旅遊簽證不能來港受訓。