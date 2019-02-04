受惠新補地價安排 房協盈餘434億新高

房協未來仍有多個資助房屋項目，其中政府去年中撥予房協4幅市區地皮，包括1幅啟德及3幅安達臣道地皮，將興建4600個資助房屋單位，預料在新補地價安排下，房協可節省數以十億元計地價。房協在年報指出，安達臣道石礦場首幅用地預料明年展開工程，預期2025至2026年之間落成。

收市值三分之一地價

政府去年6月修訂資助出售房屋定價政策，包括將定價與市價脫鈎，及後亦檢討房協轄下資助房屋項目的補地價安排，並於今年初實施新安排，日後會以1000元的象徵式地價，向房協批地作興建出租房屋；若興建資助出售房屋，政府將向房協收取市值三分之一地價，較以往市值一半地價為低。

房協稱，2018/19年度扣除所有營運成本、社區項目支出及營運收入後，錄得淨盈餘10.85億元；資產淨值434億元，較2017/18年度423億元增長3%。不過2018/19年度的投資溢利為8.53億元，較2017/18年度大減逾76%。