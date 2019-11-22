港怡准推個人化套餐 社協批違政策原意

港怡在土地契約和服務契約承諾每年最少51%住院病牀日數，透過標準病牀及套餐服務收費形式提供予本港居民，若未能履行條款須向政府賠償。Dirk Schraven承認，港怡仍在向契約承諾目標邁進；被問預期何時達標，他說「我希望是今天能做到」，賠償則正與政府溝通。

Dirk Schraven表示，港怡今年首10個月以醫療套餐收費提供的服務數目較去年同期升70%；港怡開業兩年多，套餐種類亦由120種升至約240種，但部分較複雜的如癌症治療，難定劃一套餐價。他透露，港怡近月推個人化醫療套餐，即為接受無標準套餐的醫療程序的病人，訂適合他個人的全包收費套餐，並指衛生署批准將個人化醫療套餐計算入契約條款的套餐收費要求中，料有利港怡加快達標。

港怡：或取代標準套餐

Dirk Schraven續說，過去3個月為10多名骨科病人提供膝腫瘤切除、手腕腱鞘瘤切除等個人化套餐，預期來年初進一步拓展至婦科。他希望，累積計算個人化套餐報價經驗後，能在這類複雜程序上提供標準套餐；但他不排除未來或以個人化套餐取代現有標準套餐。

社協：難格價攤分風險

社區組織協會幹事彭鴻昌認為，容許個人化套餐計入私院套餐收費要求有違政策原意，因標準套餐讓病人就同類醫療程序貨比三家，有利格價和市場競爭，亦能讓不同風險病人間攤分風險；若未來出現個人化套餐取代標準套餐，彭認為會令病人難格價和無法攤分風險，又稱個別私家醫院病人太少難做風險攤分，促政府考慮推動私家醫院間建立網絡，形成中央風險攤分機制，較易推出更多定額全包標準套餐。

衛生署回覆稱，正就過去兩年港怡醫院履行服務契約要求與院方談判及跟進，包括諮詢法律意見，續指契約並沒規範醫院所提供的套餐式收費服務種類。