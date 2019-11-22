專欄：虛擬銀行的如意算盤 ／文：章濤

虛擬銀行的面世，本是多贏的局面。首先，用戶能享受優惠價格。傳統銀行要設分行、聘人手、處理文件，成本高昂，最後轉嫁消費者。透過將服務流程網上化，虛擬銀行交易成本較低，用戶亦能享受相宜的價格。

籌組虛擬銀行的機構亦得到發展機會：將香港看成實驗窗口，這些機構能在這個擁有成熟金融體制、法規、保障較完善的地方作試點，站穩腳步後，或能打通國內、海外市場，尤其是連通一帶一路國家。

但此時，只慨嘆虛擬銀行生不逢時。事關8間機構中，有7間是中資背景，餘下一間也有中國資本投資，而它們的潛在客戶，正好是較能接受互聯網服務、戶口結餘較少的年輕人，也就是在現有社會狀態中，不滿中資的一群。或許正因如此，各機構未有大力宣傳推廣。

虛擬銀行是否真被香港人接受？得待社會回復平靜才見真章。只是，香港自命以低稅制、成熟法規來為初創提供良好營商環境，但初創艱苦經營、拉上補下是不變的定律；對此，銀行不但不伸出援手，更關戶口、阻開戶，那麼在政治局勢如此緊張的情况下，香港還剩下什麼優勢？如果我們繼續故步自封，不以良好的服務吸引外地優質初創落戶香港，在如此浪潮下，香港又應如何自處？

作者 章濤（UDomain 集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]