互聯網協會研再覆核禁網令 網上暴力資訊未息 湯家驊：緊急法裁違憲 政府無棋

法庭周一裁定緊急法在「危害公安」情况下使用屬違憲，外界關注禁止網上發布及傳播煽惑暴力資訊的臨時禁制令，有否足夠法律基礎。香港互聯網協會主席鄭斌彬正研究申請司法覆核挑戰禁制令，他估計緊急法被裁定違憲後，政府短期內不會輕舉妄動，但如政府再提出針對網絡的法律行動，其律師團亦正研究對策。

高院上周延長禁制令至審訊或另作命令，將條文收窄至「故意」煽惑暴力而傳播資訊。獲准介入聆訊的互聯網協會要求撤銷禁令，不獲接納。對於會否再次入稟覆核挑戰，鄭說目前正考慮法律觀點、財力等因素。該會目前眾籌到約200多萬元，暫能應付法律開支。

理大衝突局勢升溫

網絡熱傳拆路軌教學

本報觀察，禁令頒布後，各Telegram頻道傳播或轉發涉鼓吹暴力的信息未有止息，理工大學連日衝突更令局勢升溫，日前網路廣傳破壞路軌「攻略」，圖文並茂講解所需工具、方法，甚至路軌「弱點」。本報向律政司查詢會否延長及擴大禁令範圍，發言人稱不評論個別案件。

行會成員兼資深大律師湯家驊表示，連日大規模警民衝突，「警方難有人手處理」，但無損害禁令法律基礎。湯家驊說自緊急法被裁定違憲後，除再申請延長禁令時限外，政府對網上暴力言論的規管暫「無計可施」，「無論法律定政治，可做的都有限」。