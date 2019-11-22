互聯網協會研再覆核禁網令 網上暴力資訊未息 湯家驊：緊急法裁違憲 政府無棋

【明報專訊】律政司上周成功向法庭申請延長臨時禁制令，繼續禁止在連登、Telegram及其他網上平台發布及傳播煽惑暴力資訊。本報瀏覽發現，禁令上月實施至今，網上涉鼓吹暴力的資訊未見沉寂。行會成員兼資深大律師湯家驊稱，法庭裁定《緊急法》在「危害公安」情况下使用屬違憲後，政府規管網上言論暫時「無棋用」。香港互聯網協會稱正與律師研究，是否再入稟覆核禁令，最快今周決定。對於會否再申請延長禁制令，律政司稱不評論個別案件。
法庭周一裁定緊急法在「危害公安」情况下使用屬違憲，外界關注禁止網上發布及傳播煽惑暴力資訊的臨時禁制令，有否足夠法律基礎。香港互聯網協會主席鄭斌彬正研究申請司法覆核挑戰禁制令，他估計緊急法被裁定違憲後，政府短期內不會輕舉妄動，但如政府再提出針對網絡的法律行動，其律師團亦正研究對策。
高院上周延長禁制令至審訊或另作命令，將條文收窄至「故意」煽惑暴力而傳播資訊。獲准介入聆訊的互聯網協會要求撤銷禁令，不獲接納。對於會否再次入稟覆核挑戰，鄭說目前正考慮法律觀點、財力等因素。該會目前眾籌到約200多萬元，暫能應付法律開支。
理大衝突局勢升溫
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本報觀察，禁令頒布後，各Telegram頻道傳播或轉發涉鼓吹暴力的信息未有止息，理工大學連日衝突更令局勢升溫，日前網路廣傳破壞路軌「攻略」，圖文並茂講解所需工具、方法，甚至路軌「弱點」。本報向律政司查詢會否延長及擴大禁令範圍，發言人稱不評論個別案件。
行會成員兼資深大律師湯家驊表示，連日大規模警民衝突，「警方難有人手處理」，但無損害禁令法律基礎。湯家驊說自緊急法被裁定違憲後，除再申請延長禁令時限外，政府對網上暴力言論的規管暫「無計可施」，「無論法律定政治，可做的都有限」。
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