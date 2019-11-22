航拍Formula E罰款 男子上訴駁回

上訴人為聶拜一（42歲）。法官潘敏琦在判辭提到，現時香港沒就航拍機制訂獨立法例，現時依賴適用於任何飛機的《1995年飛航（香港）令》，亦可參考《無人駕駛飛機（無人機）系統操作指引》，內有列明「如因鹵莽或疏忽操作無人機系統危害他人或財產安全，可被檢控」，雖然指引非法例一部分，違反不等同干犯本案控罪，但還需考慮情况及環境。潘官認為上訴人明知操作航拍機存在風險仍放飛屬鹵莽，且沒說明其行為符合「公眾利益」。

潘官認為，原審裁判官正確指出香港人煙稠密與倫敦情况相似，英國民航局指引具參考價值，指引列明7公斤或以下配備相機的無人機，不能在逾千人露天集會的150米範圍內放飛，即放飛前須獲當局許可。潘官認同，小型無人機在人煙稠密城市飛行，很可能構成危險，駁回錯誤引用英國民航局指引的上訴理據，終駁回上訴。

【案件編號：HCMA488/18】