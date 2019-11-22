駐校社工姦智障生囚15年 官斥違誠信毁事主人生

事主翌日難步行 續屢非禮

被告翟光輝（案發時55歲）被控非禮、企圖強姦、強姦等19項控罪，其中有4項交替控罪。女事主X案發時介乎15至16歲。辯方透露，被告當社工逾20年。被告昨聽到刑期後一臉落寞，步入羈留室前望向女親友點頭道別。

法官判刑時稱，事主遭強姦後身心受傷，在事發後翌日難以步行、下體變紅及疼痛，母親察覺後詢問事主，但事主因為害怕被告而不敢道出真相。惟被告強姦對方後仍不斷非禮，地點包括郊野公園、學校天台，並企圖在社工室與對方性交，更着事主「唔好話畀人知」。

行為異常住院舍 母查手機揭發

事主心情亦大受影響，在家中行為異常及情緒很差，母親更因此送她到院舍暫住，住院期間揭發事主手機的日記內容，才揭發她曾遭性侵。

法官稱，事主遭性侵的恐懼將陪伴她一生，令其人生不再一樣，事主母親作供時亦難掩傷痛。被告明顯對犯案毫無悔意，他在學校擔任社工多年，明知事主患自閉症及輕度智障，被告本應是照顧者，卻屢次性侵事主，因獸性摧毁以往建立的聲望。

法官引述精神科專家意見稱，事主這類病人傾向聽命於有權威的人，故容易成為性侵目標，直斥被告嚴重違反誠信，並摧毁事主的人生。法官就強姦罪以10年為量刑起點，連同其他控罪，部分刑期同期執行，終判囚15年。

控方案情指出，被告在2017年起趁X參與課外活動後、午飯時間或兩人外出時侵犯她。翌年4月4日，被告帶X到朋友的天台單位大肆非禮，包括摸胸、指插陰道，其後更強姦X。5月至6月，被告在校內社工辦公室再多次非禮X。

【案件編號：HCCC109/19】