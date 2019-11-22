青年心結在公義 石籲成人勿恥笑

成人應多閱讀 不要什麼都不知

石永泰認為成年人應多接觸世界、多閱讀，「不要活在自己的小圈子內，只接受朋友傳來的短片信息……不要什麼都說我不知、我無見過」。他說，自己閱讀各類型的報章和網媒，包括建制和開明的，從而了解不同陣營的想法，寄語成年人要自省，小朋友理想主義、不懂妥協，因此很多時候會被誤導，作為成年人不應該恥笑他們。他舉例說，有些成年人很喜歡拍攝一些示威標語，笑小朋友寫錯字，他形容此舉「好小學雞」。「怨氣就是這樣造成，小朋友會問：『為何你要笑我們』……大人恥笑其他人少一點，多一點包容、寬容，是不是會好一點，不要製造仇恨。」

石永泰亦提到，很多成年人不明瞭年輕人的想法，其實小朋友關心的並非經濟發展等問題，而是公義問題，「（保險界立法會議員）陳健波講『收成期』，（財政司長）陳茂波講大灣區，小朋友話『咁（銅鑼灣書店負責人）李波和（已故諾貝爾和平獎得主）劉曉波呢』，兩個波已經KO了另外兩個波。小朋友眼中是公義……這是他們的心結」。

他續說，年輕人覺得他們用盡方法表達意見和訴求，卻被置諸不理：和平示威但政府不聽、選舉就DQ（取消資格）參選人、內地亦不見得將對港政策鬆綁，「在如此情况下，可以如何說服小朋友未來幾十年仍有希望？」他認為社會需要一個有公信力、又跟小朋友同聲同氣的人，開導年輕人和說理，但此人難覓，「我自己都解決不到」。

建制勇武處平行時空 得師奶者得天下

年輕抗爭者或認為法律已經無法彰顯公義，因此訴諸暴力方式表達和爭取訴求。石永泰勸喻年輕人，暴力無法解決問題，「你打爛東西，打人、燒人，好多人至今仍無法說明做這些事是想達到什麼目的，只是因為一時的氣憤、為了爭取關注？從人性角度，搞到人受傷，是不對的；從策略角度，會有反效果」。他強調要贏就要爭取中間游離派的支持和家人的支持 ，「我一直強調『得師奶者得天下』」。

石永泰認為，建制派和勇武派都活在「平行時空」，雖然未見民意逆轉，但勇武派不應該測試市民的耐性，大部分市民雖然對破壞行為或者打人事件保持沉默，但其實他們都感到不安樂，對生活受阻亦有微言，「他們只是忍讓，但忍得幾耐？」