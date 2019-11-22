「執法者死撐無錯 政府衝擊法治更甚」 石永泰：刑檢存盲點 獨立調查是出路

明報編輯部

反《逃犯條例》修例示威持續6個月，資深大律師、大律師公會前主席石永泰表示，示威者和政府都有做出衝擊法治的行為：前者集體犯法、放火燒法院，明顯是挑戰法治；但「政府更甚」，稱法治精神其中一個要素是執法要公正，但執法當局「日日死撐」自己無做錯，法院卻無法處理執法者出現的問題，憂慮這會導致一個觀感，「令人覺得法庭成為了權力的工具」，更甚的禍害是令其他普通法地區覺得香港不尊重法治，拒絕再外借法官，這會「嚴重重創」香港的法治。他重申成立獨立調查委員會是一個出路。

明報記者 楊康琪

石永泰在上周三接受本報專訪時表示，港人覺得香港搞到「雞毛鴨血」，但政府竟然無人需要問責下台；官員所謂的溝通對話亦無法令人覺得政府知錯，他認為政府需要做點事「令人感覺到有人問責」；亦奉勸政府「做少一點會刺激他人情緒的事」；區議會選舉是一個減壓出口，讓市民發泄和文明表態，應如期舉行。

違法律不等同違法治

法治精神在執法公正

被問到本港法治有否因為反修例運動而受損？石永泰說，法治有否受損是一個觀感問題，難以簡單地回應有或無。不過，違反法律不等同違反法治，法治精神在於如何處理有人犯法的現象、對司法獨立的尊重、法律前人人平等、人要對整個法律制度有基本的尊重，以及法律內容要對基本權利有尊重。

石永泰說，法治精神的重點在於政府的舉措、關於限制政府的權力，但不代表人民永遠都是正確，因為人民也會做一些衝擊法治之事。例如有示威者燒人、私了（行私刑）、破壞餐廳和騷擾食客等，之後卻一走了之，是「集體犯法、無法無天」，亦是不尊重整個法律制度。他亦提到，因為不喜歡法庭判決而放火燒法院，明顯是挑戰法治精神。

私了燒人燒法院 無法無天

不過，石永泰認為政府衝擊法治更甚，法治精神包括立法不可以嚴苛、執法要公正等，而現時有不少證據反映警方使用過量武力，但執法當局卻「日日死撐」自己無做錯，「有好多人話人犯法就是挑戰法治，我不可以話你錯，但開口埋口話人挑戰法治的人，唔該照吓鏡先」。

石永泰強調，「香港的法官好專業，不會向政治壓力屈服」，但憂慮檢控方面引起的問題會影響觀感，「令人覺得法庭成為了權力的工具」。他解釋，這場風波揭示了刑事檢控方面有一個盲點：若執法者本身出問題，法院是做不了事，「Who guards the guardians（誰看守守護者）？警察稱自己是法治的守護者，但誰去監察他們？當他們不拉自己人，這就有盲點」。他說，在一個健康的民主社會，若執法當局堅持自己無做錯，人民可以用選票懲罰他們，但香港的問題是無人可以懲罰執法當局，「香港不可以司法覆核警察無拉人的決定」。

警察倘不拉自己人 法院無法處理

石永泰預視日後大眾只會關注法庭「『釘』了幾個示威者」，因為市民「看不到法庭『釘』警察」。市民目前亦質疑為何法庭只是批出禁制令去幫警員、幫政府，訴諸法庭的人都來自當權的一方，就會令人在觀感上覺得法庭成為了權力的工具。

英國下議院外交事務專責委員會早前發表報告，深切關注香港近月局勢，指現時有英國法官在香港終審法院工作，這可能令外界認為英國有份參與和支持一個損害法治的制度，敦促英政府評估這對英國聲譽的損害。石永泰表示，這個政治表態不但對本港法官很不公平，亦令人憂慮若日後整個社會予人不尊重法治的感覺，例如選擇性執法，英國可能不再借法官給香港。他說，英國、加拿大和澳洲等地肯借法官予香港是一個政治決定，「如果因為一些觀感上的事而拒借法官，是一個重創……這是對司法機構和法治潛在的影響」。