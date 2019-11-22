制止𠝹橫額老翁 警臉留「十字」傷

疑租務問題 老翁與區議員積怨

事發昨早6時15分，一名休班警行經上水東慶路上水圍少年警訊會所外，發現一名老翁持鎅刀破壞一張橫額，遂上前喝止。休班警試圖制服對方時，右邊臉遭𠝹出兩道達10厘米長、呈十字形的傷痕，有途人協助制服老翁，並由增援警員以涉嫌襲警及刑事毀壞拘捕，受傷休班警則送院治理。

被破壞的橫額，為當區民建聯區議員廖興洪與一眾職員合照的選舉橫額，被捕的72歲姓黃老翁當時持鎅刀企圖𠝹走橫額相片中廖興洪的頭部。

據了解，黃翁數年前曾向廖興洪租住一村屋單位，因不獲續租而積怨，警方相信事件與選舉及政治無關。本報曾致電廖興洪的議員辦事處查詢，其職員稱「多謝關心」即掛斷電話。

同區民主派對手上周六遇襲

廖興洪為北區鳳翠選區現任區議員，正競逐連任，同區另一候選人為民主派蔣旻正。蔣旻正於上周六（16日）傍晚6時許在上水鳳南路擺街站時，曾遭兩名男子襲擊，當時蔣頭及手受傷，稱施襲者曾說：「如果你當選，會打死你。」警方將案件列作普通襲擊處理，交由上水分區人員跟進，兩名兇徒尚未落網。