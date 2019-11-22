民主派籲當「公投」 民建聯：全線極之告急

民建聯誓師大會未見曾鈺成

民建聯在今屆區選派出181人參戰，黨主席李慧琼昨率領逾百名候選人和支持者出席誓師大會。民建聯會務顧問譚耀宗和葉國謙等都有現身，但未見創黨主席曾鈺成。

譚耀宗表示，反修例風波掀起很多暴力、摧毀香港的經濟和法治，亦對一國兩制帶來很大的挑戰。他說有人想嚇他們，令候選人不能參選、選民不能投票，但他強調「我們不怕」，呼籲支持者投票。

李慧琼：前所未有的艱難

李慧琼形容今次是一場「硬仗」，稱該黨有80個地區辦事處遭受超過100次的破壞和縱火，該黨的候選人和義工也經常被滋擾和被打。她形容社會現時被「黑色暴力氣氛籠罩」，稱很多市民反映放假不敢出街，亦不敢在公共地方講政見， 擔心會被「私了」。李稱今次的選舉是「前所未有的艱難」，明言該黨的候選人「全線極之告急」。她呼籲支持者周日投票，「踢走黑色暴力」。

民主派各大政黨昨日亦呼籲市民周日投票，以選票向政府表明堅持爭取五大訴求的決心。民主派表示，特首林鄭月娥對市民訴求充耳不聞，繼續縱容警察濫權濫捕、槍擊年輕人和亂發催淚彈等，市民現時無不活在驚恐之中。

泛民呼籲市民盡量上午投票

民主黨主席胡志偉說，政府對五大訴求、警暴的問題不聞不問，令衝突持續，他呼籲市民用選票向政府表態。

公民黨立法會議員譚文豪表示，希望區選可成為反修例運動的轉捩點，「向政府展示我們對五大訴求有幾堅持」。他冀大家珍惜手中一票，「不知道仲有無得投票」。會計界立法會議員梁繼昌呼籲市民周日「一起身就去投票」，盡量在上午投票。

李慧琼參選區議會九龍城土瓜灣北選區，同區另一候選人為社民連梁國雄。

（區選前哨戰）