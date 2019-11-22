盤踞區內多年 建制對撼街坊素人 九龍東「紅區」 自動當選議員遇挑戰

明報記者 邱榕瀅

上屆自動當選的民建聯張琪騰，今屆在油塘東競逐連任。他稱不是很擔心選情，雖估計反修例風波下，年輕人投票增加或會造成影響，但認為區議會多談地區服務，相信居民盼選出能為地區做實事的候選人。被問到近日堵路等行動會否影響民意，張琪騰稱市民一開始會盡量包容，「但至上周，民情開始有改變」，形容市民認為妨礙上班較過分，居民亦有意見，更多市民表態稱要支持建制參選人。

街坊反對堵路 選情不樂觀

挑戰張琪騰的素人龔振祺在反修例風波後開始落區，並特意挑戰自動當選區，他本身為當區居民。龔形容選情不樂觀，因對方較多樁腳、鐵票，但認為自己家住當區，一旦有事可較快抵達現場。對於近日堵路行動，龔振祺承認街坊會有反感，「油塘有兩條屋邨，居民都是基層為主，堵路令他們未能上班，生計或現問題」。他說每次堵路都要向街坊解釋，在非堵路的時候，街坊都願聊天。

參選觀塘廣德的民建聯立法會議員柯創盛上屆亦自動當選，今屆面對人民力量譚得志的挑戰。譚得志稱，對選情「不會很樂觀」，他稱反修例風波令部分市民覺醒，若力量夠大足以扭轉局面，舉例若投票率有五成多六成，便會有勝算。譚稱今次運動鞏固了雙方的支持，民主派支持者會更熱切，但「藍絲」不會變黃，「對政府很反感的人，鞏固了其反感；對民主派反感的人則更支持政府」。

譚說縱然未必能當選，但盼能牽制柯創盛，以至建制派在藍田的動員、資源，令附近選區成功「突襲」。本報曾聯絡柯創盛，他婉拒受訪。

建制派盤踞良久的選區今屆亦受挑戰。在觀塘曉麗選區，蘇麗珍自1999年當選後連任至今，上屆大勝對手1182票，今屆面對區內居民、素人張敏峯挑戰。

張敏峯說勝算一半半，要視乎反修例風波如何影響選民投票意向；他冀能推高投票率，並說對手為監警會成員，身分會有一定影響，是正面抑或反面影響則要留待市民決定。本報曾聯絡蘇麗珍，她原稱正擺街站，着記者稍後致電；記者其後多次致電都未能聯絡。

（區選前哨戰）

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