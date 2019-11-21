【Emily】阿廷告何君堯誹謗 「突襲」交信

何話阿廷人高智商低

Junius之前指阿廷係7．21事件主謀，話佢帶領黑衣人去元朗挑釁「白衣居民」；阿廷早前發律師信，要求佢收回有關言論同公開道歉，惟限期過後收唔到任何回覆，所以前日已透過律師入稟告誹謗。阿廷話，7．21當日元朗站內，自己試圖阻止黑社會襲擊市民，全程facebook直播，但與懷疑施襲者握手打氣嘅Junius就反而誹謗佢。

不滿被指係7‧21主謀

入稟狀指Junius於10月22日喺fb專頁上載影片，內容涉及誹謗阿廷有關7月21日元朗襲擊事件，而Junius 段片有逾20萬人觀看，獲1000人分享帖文，1.4萬人回應帖文，其後更被轉載至其他廣播平台。

阿廷噚日喺立法會同記者傾偈時神神秘秘拎住一個公文袋，問佢咩事就唔肯講；而佢一見到Junius現身，就衝上去畀份法律文件佢，仲當面要求Junius立即停止所有誹謗言論。電光火石間Junius收咗個公文袋，仲話阿廷6呎5吋高、低智商。

林卓廷係區選北區石湖墟選區候選人，同區候選人有新民黨孔永業和無黨派梁金成。何君堯參選屯門樂翠選區，同區候選人有蔣靖雯和民主黨盧俊宇。