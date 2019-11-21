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2019年11月21日星期四
港聞二
上屆兩陣各取11席 7泛民皆數百票險勝 深水埗有望翻盤 泛民憂第三人𠝹票
馮驊：做好安全預案 聶德權：印章轉墨水屬造謠
九西3雙料議員出戰 兩人爭超區入場券
偽造港珠橋驗石屎結果 12人串騙罪成 法官：不接受「聽命上司」藉口
3漢街頭遭劫千萬現金
明年初可申 郊園生態地不接受 土地共享最快4年有地
弒病母後跳樓獲救 抑鬱男認誤殺判感化
上水藥房9日兩遭縱火
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【Emily】許智峯口頭質詢讀「反送中」 梁君彥話必須跟草擬本讀
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【明報專訊】（請看附圖）（尊子休假，黃照達代筆）
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上屆兩陣各取11席 7泛民皆數百票險勝 深水埗有望翻盤 泛民憂第三人𠝹票
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