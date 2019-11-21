弒病母後跳樓獲救 抑鬱男認誤殺判感化

辯方求情時望法庭接納被告李家輝（36歲）出於憐憫而殺人，被告當時沒受酒精或藥物影響，同時被還押超過兩年。辯方又呈上親友的求情信稱，被告是孝子，視照顧母親為其生命唯一目的，惟當時承受精神問題，相信餘生將感悔恨。

斬首稱因痛楚最小 盡孝子義務

法官黃崇厚引述精神科醫生報告稱，被告知道手法殘暴，但希望透過最有效和痛楚最小的方法了結母親性命，以盡孝子義務。醫生推斷，被告案發前數周已出現情緒錯亂，當時感自己無價值和絕望，幻覺亦增強，遂做出弒母和自殺行為。醫生同時推斷，被告當時非常不理性，被抑鬱的想法佔據，遂思考如何終止母親性命。

官指情緒錯亂 倘告知醫生或阻悲劇

黃官說，誤殺屬嚴重罪行，即使被告母親病情嚴重，被告當時有良好意圖，亦無權奪取他人性命，又稱被告案發前有精神科醫生跟進，被告卻沒告知正面對的問題，認為被告當初若知會醫生，或能阻止此悲劇。黃官形容，被告手法非常暴力殘忍，但因死者即時死亡，故死前沒承受長期驚恐和傷害。黃官又引述感化官報告稱，本案不完全出於憐憫而殺人，因被告有精神問題，亦自覺未能好好照顧母親，終判24個月感化，其間須接受精神和心理治療。

案情指出，死者廖玉桂（終年77歲）與被告居於葵盛東邨一單位，並僱有兩名家傭，廖生前患膽石和二型糖尿等疾病，需臥病在牀，並數次告知被告欲了結生命。被告於案發前兩日訂立遺囑，將個人資產遺贈母親，但若母親先離世，便遺贈予他人或慈善機構。

案發當日（前年10月8日）早上，被告用33厘米長菜刀將母親斬首，事主即時死亡，頸部有多道傷口。被告其後從單位窗口一躍而下自殺，最終跌落大廈旁的斜坡上，當時清醒但嚴重受傷，需留院36天，惟患上失憶症，忘記案發經過。警方及後從被告家中搜出染血切肉刀、遺書和焦慮症藥物等。

【案件編號：HCCC89/19】