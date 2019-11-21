明年初可申 郊園生態地不接受 土地共享最快4年有地

發展局昨向立法會提交文件，介紹土地共享先導計劃細節。當局稱為符合成本效益，建議參與計劃下的每個新界農地發展項目，新增的總樓面面積不小於5萬平方米，以及提供最少額外1000個住宅單位，以每單位50平方米計，其中新增的總樓面面積中需將最少70%撥予政府，由政府決定發展作公營房屋或「首置盤」，且有關土地需分拆出來，並已完成平整工程；餘下土地則可保留發展私樓。

申請期3年 新增樓面七成撥公營

當局以一幅劃作「農業」用途、面積2公頃土地作例，參與計劃及獲城規會批准轉為「住宅」用地後，假設獲批准地積比率為3，在計劃下即新增的總樓面面積約為6萬平方米，可建約1200個住宅單位，其中需將70%撥作公營房屋或「首置盤」，即4.2萬平方米，可提供約840個面積50平方米的單位。

整項計劃申請期為3年，明年初將接受申請，政府在申請期內最多批核150公頃私人農地參與計劃。不過當局指明，在先導計劃下，古洞北、粉嶺北、洪水橋、新界北等多個新發展區、郊野公園地帶、6個生態敏感地帶的私人地段，以及12個優先加強保育地點，包括拉姆薩爾濕地、沙羅洞、大蠔、鳳園、榕樹澳、深涌等，將不符申請資格。

發展局稱，發展商需就每個申請項目提供所需基建設施，涉及的建設成本可從地價扣減。

倡設顧問小組 分析每宗申請

發展局將成立由公務員團隊組成的中央小組，先審核每宗申請；而為釋除外界的官商勾結質疑，當局建議設立一個不多於10人的顧問小組，由特首委任，成員來自法律、房屋發展等專業界別，分析每宗申請項目，並就是否接納申請向政府提供意見，之後交由特首會同行會討論及審批，若批出原則上支持，即可展開法定的城規、補地價程序，整項程序料需時4至6年，即最快2024年才有房屋土地供應。當局稱為保持透明度，會就每宗申請個案、申請進度等向公眾交代，又強調不會「取捷徑」，每宗申請項目必須按相關法定程序進行。