偽造港珠橋驗石屎結果 12人串騙罪成 法官：不接受「聽命上司」藉口

案件昨在區域法院裁決，移師至西九龍裁判法院審理。區院法官李慶年裁決時稱，雖然已認罪的首兩名被告指使各人造假，但各被告是心智成熟的人，明知要在指定時間內完成混凝土測試，仍以虛假時間報告，或以代替品取代石屎磚樣本做測試，已構成串謀詐騙。

李官引述案例稱，各被告身為僱員，因為聽命於上司而違法，惟法庭不接受以此辯解。至於被告聲稱已經「改正」，但李官認為他們並沒有「錯了便改」，把錯誤的事情改回正確，反而是「錯了便騙」，以虛假資料隱瞞過錯，及誤導技術員發出測試品質認證。

李官將案件押後至今（21日）聽取求情，並於下月11日判刑，其間被告還押候訊。

本案牽涉18人被控串謀詐騙罪，6人早前認罪，故是次審訊牽涉12人。他們均於土木承判商嘉科工程顧問有限公司的小蠔灣試驗所工作，包括嘉科8名前工地實驗室技術員余維德、李詠暉、薛家俊、陳銳鏗、姚宇峰、葉德杰、吳汶鴻、張嘉明；4名前實驗室助理謝德禮、李志勤、陳志成和郭文輝。

未按時測試 更改報告時間

控罪發生於2013年1月至2016年7月。控方早前開案陳辭指，土木工程拓展署規定將港珠澳大橋所用的混凝土送到試驗所，由技術人員把混凝土磚放在壓力測試機，施重力至磚破碎為止，並記錄相關數據。自2013年起，人員未能按時測試，並藉更改操控時間和使用代替品，製造虛假報告。

【案件編號：DCCC1031/17】