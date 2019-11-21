九西3雙料議員出戰 兩人爭超區入場券

涂謹申：上屆贏得抆

涂謹申上屆以117票險勝，他稱「上屆贏得抆」，與建制派的票數差距不夠多，擔心支持者以為今次乘住政治大風暴，他一定贏，「若支持者鬆懈不投票，咁就慘喇」。涂謹申2015年的對手是重慶市政協高曉榮，今屆換上沒有申報政治聯繫的李家軒。涂說，對方選舉代理人正是高曉榮。涂謹申稱，選民清楚這一席是「超區」入場券，表面看自己的選情在政治大風暴下會較好，且在《逃犯條例》的議會抗爭中有角色，但這段時間發生很多事，大家或已不記得。他分析選區屬中產區，選民流動性不高，但他「食住建制派的margin不夠多」，建制派票源在該區有千多票，加上區內有多間中資機構宿舍，最擔心是支持者鬆懈。李家軒沒回覆本報。

民建聯主席李慧琼在已當5屆區議員的土瓜灣北遇上前立法會議員、社民連梁國雄挑戰，本報向她查詢選情，她只稱正忙於選舉。梁國雄表示，李在該區很多「鐵票」，他若要贏「需要巨變」，但認為政治形勢改變，以往很多民主派支持者以為該區「無得打」而不出來，若大家知今次是「變相公投」，投票率高將有機會。

鄭泳舜則表示選情緊張，故每日都落區。他說有候選人打政治議題，而民建聯政治立場十分清晰，很多市民都對現時暴力行為反感，他認為區選講民生最重要。至於近日民意有否反彈，他認為兩邊立場已很清楚，不會再轉。

鄭的對手、公民黨劉家衡表示，有七至八成信心能拉鄭泳舜下馬。他說該區新登記選民有700多人，40歲以下佔400多，相信年輕人會投民主派。不過，劉家衡說隱憂是被另一候選人王曉聖「𠝹票」。王沒有留下傳媒聯絡方法。

（區選前哨戰）