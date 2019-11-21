馮驊：做好安全預案 聶德權：印章轉墨水屬造謠

政制及內地事務局長聶德權昨說，網上有謠言稱今年選舉的印章改用難乾的墨水，令選票對摺時容易造成廢票，他批評講法是無風起浪，希望造謠的人停止造謠。他說選民需出示身分證正本才可投票，如失身分證，可連同警方的報失證明文件，及附照片的旅遊證件證明身分。

容海恩批選舉呈請太被動

另外，新民黨容海恩昨在立法會會議提及有關政府如何確保區選投票安全順利舉行的休會待續議案，多名建制派批評政府及選管會未有做好措施，容海恩發言時批評有人以不同方式干預選舉，包括發起「孝子行動」，在投票日請父母去旅行，令年長選民當日未能投票等，質疑政府未有清楚向公眾解釋及教育，每次都叫候選人事後去選舉呈請是太被動，沒有積極解決問題。

工聯會麥美娟批評，建制派候選人「被圍」、被阻止選舉工程，但選管會及政府都未有作為處理干擾選舉的行為。經民聯梁美芬批評政府「等運到」、「卸責」，市民無法信任政府可保護選民投票後沒安全風險。

麥美娟參選區議會偉盈選區，對手為冼豪輝。

（區選前哨戰）