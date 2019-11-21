上屆兩陣各取11席 7泛民皆數百票險勝 深水埗有望翻盤 泛民憂第三人𠝹票

明報記者 何宛兒

深水埗上屆23個選區中，有9個選區勝負差距在300票以下，當中泛民奪當中7席，建制取兩席，如民主黨袁海文在「荔枝角中」只以124票之差擊敗經民聯李祺逢；工聯會陳穎欣在麗閣以99票之差，擊敗盤踞多年、當時仍屬民協的馮檢基，有人批評取得215票的民協前成員黃仲棋「𠝹票」。今屆區選深水埗增至25個議席，有9區出現多於一名聲稱是民主派的候選人，「漁人得利」或會重演。

9選區多於一名候選人聲稱民主派

馮檢基「徒弟」、民協李炯今屆出戰麗閣欲收復失地，他稱有街坊說上屆投票給「第三個候選人（黃仲棋）」，但稱今屆泛民、建制一對一的情况下，一定會支持民主派。他說對選情有信心，因民協和馮檢基在該區一直耕耘；發生反修例運動後，他見到大部分年輕街坊在區內更活躍，但評估不到自己能否承接馮檢基在上屆取得的2400多票。陳穎欣沒有回覆本報查詢。

長沙灣區的民主派候選人李文浩上屆曾挑戰連任多屆的經民聯林家輝，僅輸184票，今屆經民聯換上龐朝輝迎戰。李浩文說，對選情審慎樂觀，但擔心被「𠝹票」，他說另一對手、沒報政治聯繫的葉智豪沒有落區，但入屋通郵則有「五大訴求、缺一不可」的口號，他認為葉不是想贏，只是想𠝹他「一至兩百票」。他說，現時開街站會強調自己是受民主動力認可的「唯一民主派候選人」。龐朝輝和葉智豪都沒回覆查詢。

爭取連任的袁海文再遇上屆對手李祺逢，袁表示有信心，該區對公義的追求很強，而新增選民登記亦比去年多1000人，現時最重要是投票率要高。他對於民主派在深水埗區議會過半感樂觀，但亦要視乎現有議席是否保得住，亦稱今屆出現很多「獨立民主派」，可能會影響民主派現有的一兩席。李祺逢未有回覆查詢。

（區選前哨戰）

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