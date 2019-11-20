文子星表證成立 特首決定引渡否

涉28罪 18表證成立

印度政府指控同為香港居民的文子星，在印度干犯偷竊、藏槍、偽造文件、協助逃獄、妨礙司法公正等共8類罪行，對應香港法例共28項控罪。

裁判官在裁決表示，引渡聆訊中法庭只須衡量現時是否表面證供成立，至於證據是否真確，則由印度法院決定，另交付法庭須審視文子星干犯的罪行是否屬於可移交罪行。

裁判官稱，文子星被指偷車、使用偽造車牌，但印度政府一方無法確認車主身分及偽造誰的車牌，裁定相關控罪表證不成立，另外串謀他人越獄不屬於可移交罪行，亦裁定表證不成立。不過他所涉非法管有軍火、使用偽造信用卡、涉匯款協助逃獄的妨礙司法公正等共18控罪則表證成立。

文子星一方反對引渡時稱，他因支持「卡利斯坦運動」（Khalistan movement）而受印度政府政治檢控，相信被引渡回國或會遭警察酷刑對待，但裁判官裁定其聲稱的傷勢跟醫療報告不符，加上他投訴對象是印度警方，但申請移交的是印度政府檢控部門，未見兩者有明顯關係。裁判官又稱，文子星可向入境處提出酷刑聲請。

【案件編號：KCMP139/18】