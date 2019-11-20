超聲波啫喱含洋葱伯克氏菌 瑪麗病人感染

Sky GEL 77%樣本含菌 「嚴重污染」

本報昨獲悉，瑪麗醫院發現一名曾插導管的病人感染洋葱伯克氏菌，化驗多款超聲波啫喱後，發現一款名為「Sky GEL」的啫喱含菌，31個「Sky GEL」樣本中，24個樣本（77.4%）含該菌；樣本涉8個生產序號，當中5個序號的樣本含菌，部分產品驗出每毫升10萬個菌落形成單位（CFU），化驗結果稱產品受「嚴重污染」。據知，該產品包裝上標明不適用於受損皮膚和入侵性程序。

公院停用相關產品

何栢良：不排除更多人感染

醫管局回覆查詢，10月31日瑪麗醫院在一名病人的恆常血液檢查，發現洋葱假單胞菌，經追查後發現一款潤滑啫喱帶該菌。醫管局轄下有數間公院採用該產品，已即通知衛生署及生產商，立即停用。據悉，醫管局港島西、九龍中、九龍西和新界西聯網都有購入涉事產品的紀錄。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，該潤滑啫喱廣泛用於照超聲波，能令超聲波影像更清晰，若將有關含菌產品用於取活組織、放導管等入侵性程序，病人可受感染；使用有關產品亦可能令超聲波設備和周圍環境受污染，影響其他病人，建議醫護在入侵性和非入侵性程序中均須停用出事產品，建議轉用標示為無菌的啫喱。據他了解，私營醫療機構亦有用出事產品，不排除追查後會再發現更多人受感染，亦不排除將發現更多受污染產品。

婦產科醫生靳嘉仁稱，婦產科檢查常用超聲波啫喱，如孕婦肚上無傷口亦非抵抗力低，相信感染風險不高。據他了解，有婦產科醫生在產前抽胎水檢查中，亦會用上述同類可能含菌的超聲波啫喱，有可能因此感染，相信業界會轉用成本較高、獨立包裝的無菌超聲波啫喱。