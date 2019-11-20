兩蒙面漢天后伏擊 何俊仁背傷手骨折

事發昨晚約7時，何俊仁離開中環辦公室，乘坐港鐵返回寶馬山寓所，他離開天后站B出口時，有街坊提醒他出口外有3名黑衣人，他未有為意，離開港鐵站後轉入一條橫巷，準備乘坐小巴，其間兩名男子持長條形硬物從後施襲，何被打後隨即逃走，並大聲呼救，走到近巴士時跌倒。何俊仁回頭看到，施襲者是兩名身穿黑衣黑褲、戴口罩男子，何再高呼「 咩事？做咩打我？」施襲者隨即離開。

何其後自行前往律敦治醫院治理，背部有6至7條血痕，雙手受傷，其中左手需縫針，右手疑骨折。他經縫針及清洗傷口決定出院。

何已就事件報警，今日將錄取詳細口供。他形容施襲過程迅速，施襲者亦「打得好重」，但無法估計其動機，對於近月有區議會候選人遇襲，他認為，「暴力不應該使我們恐懼，應該做的事我們會繼續做」。民主派議員昨發聲明強烈譴責兇徒暴行，促警方從速將兇徒緝拿歸案，對於近月相繼多名民主派人士遇襲，批評是「文明社會所不能容」。

警方表示，已向事主了解，案件將交由東區警區刑事部跟進，暫未有人被捕。

2006年8月，何俊仁參加民主黨反銷售稅遊行後，在中環一間麥當勞快餐店內遇襲，遭數名手持木棍及以鴨舌帽遮臉的兇徒亂棍毆打數分鐘，當時何頭部、手腳、胸部至少中10至20棍，血流披面、鼻骨骨折、右眼睜不開，及後需接受手術。4名打手其後被捕，被判監4年8個月。